2019-10-04T10:54:26+03:00
Спорт

Наставник «КС» Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Соперник непростой, можно сказать, играем с «Зенитом-2»

Главный тренер «Крыльев» прокомментировал предстоящего соперника команды в чемпионате
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Миодраг Божович.Миодраг Божович.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодрад Божович перед матчем 12 тура РПЛ против «Сочи» высказался по поводу соперника.

- Соперник непростой. Там очень опытные игроки, которые играли в Премьер-лиге. Нобоа в очень хорошей форме. Он один из лучших игроков. Есть очень хороший фланговый игрок Мостовой, есть Полоз, Бурмистров, Цалагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы «Сочи» в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы, - сказал Божович в интервью клубному телевидению «КС».

Напомним, матч «Сочи» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 5 октября, на стадионе «Фишт». Начало – в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области разыскивают светловолосого мошенника в темной одежде, который обманул 82-летнюю женщину
В Самаре бывшего гендиректора страховой компании заподозрили в продаже 600-миллионного долга за 1 рубль
Убийца тольяттинского бизнесмена Ильи Тягуна может скрываться на юге
В Самаре в парке Гагарина собираются собрать более тонны желудей
В Новокуйбышевске объявили конкурс по выбору нового мэра
Самарцы попросили признать квартал на Волжском проспекте историческим поселением
В Самаре на улице Победы установят почти 60 новых светодиодных светофоров
Пожар в Новокуйбышевске: в многоэтажке на Бочарикова полыхала квартира
Жительницу Самары наказали рублем за неприличные смс арбитражному управляющему
В Самаре стартовал ремонт участка улицы Победы от Кирова до Воронежской
Александр Кержаков вызвал вратаря «Крыльев» в сборную России U18
В Самарской области молодой селянин стащил из бани пенсионерки 20 тысяч рублей
В Самарской области водитель KIA опрокинулся в кювет и погиб
Баскетбольная «Самара» выиграла Кубок памяти Генриха Приматова
Гандболистки «Лады» уступили ЦСКА в матче чемпионата России
Самарских свиней лишили прогулок из-за угрозы распространения АЧС
«Это была бездарная игра»: самарский ЦСК ВВС проиграл «Южному Уралу» в матче ВХЛ
Под Самарой начинающий водитель влетел на «встречке» в «Гранту»: один человек погиб, шестеро получили травмы
Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен возглавил «Андерлехт»
«Лада» обыграла «Челмет» и вернула себе первое место в ВХЛ
В Самаре на международном саммите обсудили возможности для инвесторов в регионе
Все равно надо платить: регоператор прокомментировал отмену судом тарифа на вывоз мусора в Самаре
В лесу в Тольятти нашли коробки с вакциной от гриппа