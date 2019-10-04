Наставник «КС» Миодраг Божович – о матче с «Сочи»: Соперник непростой, можно сказать, играем с «Зенитом-2»

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-04T10:54:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодрад Божович перед матчем 12 тура РПЛ против «Сочи» высказался по поводу соперника.

- Соперник непростой. Там очень опытные игроки, которые играли в Премьер-лиге. Нобоа в очень хорошей форме. Он один из лучших игроков. Есть очень хороший фланговый игрок Мостовой, есть Полоз, Бурмистров, Цалагов, которого в Самаре хорошо знают, Померко, Заболотный. Можно сказать, играем с «Зенитом-2». Есть Мевля, Кудряшов. Думаю, пока проблемы «Сочи» в отсутствии сыгранности, но у команды точно должны быть хорошие перспективы, - сказал Божович в интервью клубному телевидению «КС».

Напомним, матч «Сочи» - «Крылья Советов» пройдет в субботу, 5 октября, на стадионе «Фишт». Начало – в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU