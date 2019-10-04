В Самаре на улице Победы установят почти 60 новых светодиодных светофоров

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-04T11:01:45+03:00

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В Самаре на улице Победы появятся новые светодиодные светофоры и ограждения. Их установят в рамках ремонта дороги на участке от улицы Елизарова до проспекта Кирова.

- Планируется смонтировать 59 новых транспортных и пешеходных светофоров. 27 из них уже установлены. Кроме того, будут переустановлены еще более 30 светофоров, которые были на улице Победы до ремонта, - сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

На данный момент рабочие установили более 30 новых опор для светофоров. Их подключат после того, как будут установлены все светофоры, нанесена разметка и установлены дорожные знаки. Как отмечают в мэрии города, для повышения безопасности дорожного движения на улице Победы перенесли некоторые пешеходные переходы.

ИСТОЧНИК KP.RU