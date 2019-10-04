СЕГОДНЯ 11:41 2019-10-04T11:41:07+03:00

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В Новокуйбышевске объявили конкурс по выбору нового мэра города. Решение о его проведении было принято в пятницу, 4 октября, на внеочередном заседании городской думы.

- Документы на участие в конкурсе будут приниматься с 8 октября по 11 ноября. Дата и время проведения заседания конкурсной комиссии будут объявлены позднее, - сообщили в твиттере представители гордумы.

Напомним, что предыдущий мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин покинул свой пост 23 сентября. Он решил уйти в отставку по собственному желанию — у него были проблемы с сердцем. На следующий день экс-главу города нашли в собственном доме в поселке Гранный с огнестрельным ранением в грудь. Медики боролись за его жизнь несколько часов, но утром 24 сентября он скончался. Сейчас по данному факту ведется следствие. Отметим, что пока обязанности главы Новокуйбышевска исполняет Виталий Румянцев, который до этого трудился на посту заместителя мэра по вопросам городского хозяйства.

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ИСТОЧНИК KP.RU