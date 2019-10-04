В Самаре в парке Гагарина собираются собрать более тонны желудей
Их планируют использовать в восстановлении лесного фонда
Фото: минлесхоз Самарской областиФото: Twitter.com
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В пятницу, 4 октября парк имени Юрия Гагарина в Самаре наводнили люди с мешками и ведрами. Все они пришли туда ради желудей. Горожане собрались в парке в рамках региональной акции «Сохраним лес».
- В акции приняли участие школьники, студенты, сотрудники минлесхоза, волонтеры. Планируется собрать более тонны желудей, - сообщили в твиттере представители министерства лесного хозяйства Самарской области.
Как отмечают в ведомстве, собранные желуди будут использованы для дальнейшего восстановления леса. Ими планируется засадить территорию площадью более 56 га.
ИСТОЧНИК KP.RU