2019-10-04T13:08:58+03:00
Спорт

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ

Матч завершился со счетом 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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После 12 сыгранных матчей самарцы набрали 20 очков.После 12 сыгранных матчей самарцы набрали 20 очков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» переиграли «Сочи» в матче молодежного первенства Российской премьер-лиги. Матч проходил в Сочи и завершился со счетом 3:2 в пользу самарцев. Голами в составе волжан отметились Соколов, Тюрин и Молчанов, сообщает пресс-служба «Крыльев».

После 12 сыгранных матчей самарцы набрали 20 очков и временно переместились с седьмого на пятое место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Столько же очков набрали «Арсенал» и «Зенит», однако эти команды свои матчи в туре еще не сыграли.

Матч основных команд пройдет завтра, 5 октября, на стадионе «Фишт». Он начнется в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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