«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ
«Крылья Советов» переиграли «Сочи» в матче молодежного первенства Российской премьер-лиги. Матч проходил в Сочи и завершился со счетом 3:2 в пользу самарцев. Голами в составе волжан отметились Соколов, Тюрин и Молчанов, сообщает пресс-служба «Крыльев».
После 12 сыгранных матчей самарцы набрали 20 очков и временно переместились с седьмого на пятое место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Столько же очков набрали «Арсенал» и «Зенит», однако эти команды свои матчи в туре еще не сыграли.
Матч основных команд пройдет завтра, 5 октября, на стадионе «Фишт». Он начнется в 20:00 по самарскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU