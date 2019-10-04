«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в матче молодежного первенства РПЛ

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-04T13:08:58+03:00

Изменить размер текста: A A

«Крылья Советов» переиграли «Сочи» в матче молодежного первенства Российской премьер-лиги. Матч проходил в Сочи и завершился со счетом 3:2 в пользу самарцев. Голами в составе волжан отметились Соколов, Тюрин и Молчанов, сообщает пресс-служба «Крыльев».

После 12 сыгранных матчей самарцы набрали 20 очков и временно переместились с седьмого на пятое место в турнирной таблице молодежного первенства РПЛ. Столько же очков набрали «Арсенал» и «Зенит», однако эти команды свои матчи в туре еще не сыграли.

Матч основных команд пройдет завтра, 5 октября, на стадионе «Фишт». Он начнется в 20:00 по самарскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU