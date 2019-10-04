Стало плохо в полете: врач «Крыльев Советов» оказал помощь пассажирке самолета «Самара — Сочи»
Утром в пятницу, 4 октября, молодежная команда «Крыльев Советов» отправилась на матч в Сочи. До южного курорта футболисты добирались на самолете. Во время полета на борту их воздушного судна произошло ЧП — одной из пассажирок стало плохо.
- Женщина почувствовала себя плохо при наборе высоты. Экипаж самолета спросил, есть ли на борту медики. Вместе с нашей молодежкой летел врач команды Игорь Баишев. Он и вызвался помочь пассажирке, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».
После оперативной помощи медика женщине стало лучше и она смогла продолжить полет. Спустя два часа самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. После этого команда отправилась готовиться к игре. Этот матч, к слову, она выиграла со счетом 3:2.
ИСТОЧНИК KP.RU