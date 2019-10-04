2019-10-04T14:10:36+03:00
Общество

Стало плохо в полете: врач «Крыльев Советов» оказал помощь пассажирке самолета «Самара — Сочи»

Благодаря вмешательству Игоря Баишева женщина смогла благополучно продолжить полет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Врач "Крыльев" помог почувствовавшей себя плохо пассажирке на борту самолетаВрач "Крыльев" помог почувствовавшей себя плохо пассажирке на борту самолетаФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Утром в пятницу, 4 октября, молодежная команда «Крыльев Советов» отправилась на матч в Сочи. До южного курорта футболисты добирались на самолете. Во время полета на борту их воздушного судна произошло ЧП — одной из пассажирок стало плохо.

- Женщина почувствовала себя плохо при наборе высоты. Экипаж самолета спросил, есть ли на борту медики. Вместе с нашей молодежкой летел врач команды Игорь Баишев. Он и вызвался помочь пассажирке, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

После оперативной помощи медика женщине стало лучше и она смогла продолжить полет. Спустя два часа самолет благополучно приземлился в аэропорту Сочи. После этого команда отправилась готовиться к игре. Этот матч, к слову, она выиграла со счетом 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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