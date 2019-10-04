В Самаре частично перекроют проезд на пересечении Московского шоссе и Авроры

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-04T14:25:49+03:00

Проезд будет закрыт по некоторым полосам 5 и 6 октября Фото: Яндекс.Карты

Изменить размер текста: A A

В эти выходные жителей Самары вновь ждут перекрытия дорог. На этот раз проезд ограничат на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Там снова какие-то неполадки с водоводом.

- Проезд на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры будет закрыт с 9:00 5 октября до 3:00 6 октября. Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

По данным ведомства, для движения закроют вторую и третью полосы в центр города и третью полосу в обратном направлении. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU