В Самаре частично перекроют проезд на пересечении Московского шоссе и Авроры
В эти выходные жителей Самары вновь ждут перекрытия дорог. На этот раз проезд ограничат на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры. Там снова какие-то неполадки с водоводом.
- Проезд на пересечении Московского шоссе и улицы Авроры будет закрыт с 9:00 5 октября до 3:00 6 октября. Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе, - сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
По данным ведомства, для движения закроют вторую и третью полосы в центр города и третью полосу в обратном направлении. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования.
ИСТОЧНИК KP.RU