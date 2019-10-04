Самарские ветераны получат путевки в санатории в честь 75-летия победы в ВОВ

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-04T15:09:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области отдельные категории граждан в следующем году получат путевки на санаторно-курортное лечение. Средства на эти цели выделят в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

- Принято постановление о предоставлении за счет средств областного бюджета в 2020 году путевок на санаторно-курортное лечение. Ими обеспечат тех, кто встанет на учет для получения лечения до 1 января следующего года, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Право на получение путевок имеют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, а также реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. По состоянию на 1 января 2019 года в регионе проживали 186 человек, относящихся к этим категориям.

ИСТОЧНИК KP.RU