МЧС: в Самарской области ожидается сильный ветер до 18 м/с
В Самарской области ухудшится погода. В субботу, 5 октября, на регион обрушится сильный ветер, который местами будет достигать 18 м/с.
- С 7:00 до 19:00 5 октября в большинстве районов Самарской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы составят 15-18 м/с. Температура воздуха составит 16...21 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее на улицах, не ходить и не стоять под деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и рядом с недостроями и остановками. Автомобилистов просят заранее позаботиться о своих машинах — поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU