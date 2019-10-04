2019-10-04T15:28:29+03:00
Общество

МЧС: в Самарской области ожидается сильный ветер до 18 м/с

Непогода обрушится на регион в субботу, 5 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Несмотря на сильный ветер, в регионе будет теплоНесмотря на сильный ветер, в регионе будет теплоФото: Алексей ФОКИН
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В Самарской области ухудшится погода. В субботу, 5 октября, на регион обрушится сильный ветер, который местами будет достигать 18 м/с.

- С 7:00 до 19:00 5 октября в большинстве районов Самарской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами его порывы составят 15-18 м/с. Температура воздуха составит 16...21 °С, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее на улицах, не ходить и не стоять под деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и рядом с недостроями и остановками. Автомобилистов просят заранее позаботиться о своих машинах — поставить в гараж или припарковать вдали от деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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