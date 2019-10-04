Стало известно, когда в Самаре заработает горячая линия по вопросам подключения тепла

СЕГОДНЯ 15:45 2019-10-04T15:45:32+03:00

В этом году специалисты начнут принимать звонки от горожан немного раньше

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В Самаре завершается процесс подключения жилых домов к теплу. По состоянию на утро пятницы, 4 октября, батареи нагрелись уже в 9897 домах — это 96,5% от общего числа. В числе лидеров Красноглинский, Куйбышевский, Ленинский, Советский и Железнодорожный районы.

Полностью обеспечить всех теплом должны 5-7 октября. Если до этого срока батареи в квартирах так и не нагреются, то самарцы смогут пожаловаться на это по телефону горячей линии. Также специалисты ответят и на другие вопросы, связанные с отопительным сезоном.

- Принято решение, что в этом году горячая линия начнет свою работу раньше, чем в предыдущие годы: уже со следующего понедельника, 7 октября, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Пока полного списка номеров телефонов специалистов нет. В ближайшее время его должны разместить на сайте городской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU