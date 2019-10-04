Мяукала на балконе: в Новокуйбышевске пожарные спасли кошку из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-04T16:15:51+03:00

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Стали известны новые подробности пожара, который произошел утром в пятницу, 4 октября, на улице Бочарикова в Новокуйбышевске. Напомним, там около 10:20 загорелась квартира на верхнем этаже. Пламя охватило домашние вещи и распространилось на площади 65 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал, но небольшую спасательную операцию пожарным все-таки пришлось провести. Как оказалось, в момент ЧП в квартире находилась кошка. Когда начался пожар, она выбежала на балкон.

Пушистого питомца на балконе увидели местные жители. Они снимали на видео работу пожарных и в какой-то момент заметили, что из дома эвакуировали не всех жильцов. Кошка прыгала с одного балкона на другой и жалобно мяукала. В беде ее не бросили. Очевидцы сообщили о ней пожарным и те через некоторое время добрались до нее сквозь дым и благополучно сняли с балкона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, пожар удалось потушить примерно за полчаса. На месте происшествия работали 20 человек и 7 единиц техники. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока не известно.

Пожарные благополучно эвакуировали кошку с балконаФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU