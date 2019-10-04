В полиции рассказали о подвижках в расследовании убийств Лидии Буслаевой и Александра Душкова

СЕГОДНЯ 16:23 2019-10-04T16:23:35+03:00

Как сообщил "КП-Самара" начальник управления уголовного розыска облМВД Павел Жилюнов, есть шансы, что эти преступления раскроют

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Правоохранители Самарской области продолжают работать над преступлениями прошлых лет. В частности, оперативные действия проводятся по делу об убийствах Лидии Буслаевой и Александра Душкова.

- В следственных группах по Душкову и Буслаевой числятся наши оперативники. Дела находятся в компетенции СК России и расследования проходят в обстановке полной секретности. Знаю только, что подвижки есть и шансы раскрыть эти преступления тоже, - сообщил в интервью "КП-Самара" начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов.

Тело аспирантки ПГСГА Лидии Буслаевой нашли 8 ноября 2011 года около поселка Новосемейкино. Труп девушки был изуродован. На голове Буслаевой эксперты насчитали 96 колотых ранений, предположительно, нанесенных отверткой. Ни свидетелей, ни вещественных доказательств, ни подозреваемых по делу сейчас нет.

Александр Душков бесследно исчез из поля зрения коллег и близких 7 сентября 2012 года. Последний раз бизнесмена видели в одном из детских садов Тольятти. Чуть позже нашли его автомобиль — запертый и без повреждений. Еще спустя несколько дней стражи порядка решили — Александр похищен и убит.

Полное интервью Павла Жилюнова читайте на samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU