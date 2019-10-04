2019-10-04T16:37:45+03:00
Происшествия

В Самаре на проспекте Кирова двое мужчин организовали подпольное казино

Одного из подозреваемых уже установили
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело может дойти до судаДело может дойти до судаФото: Михаил ГОРЮНОВ
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На днях следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в организации и проведении азартных игр на территории Промышленного района.

- В период со 2 по 3 сентября неизвестный, действуя совместно с подозреваемым, проводили азартные игры по адресу проспект Кирова 258 "А". Они использовали игровое оборудование вне игорной зоны, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в прокуратуре Промышленного района, где решение о возбуждении уголовного дела признали законным и обоснованным.

Сейчас уголовное дело находится в производстве следственного отдела района. Расследование и установление всех обстоятельств продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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