Соберут мусор: в Музее Модерна в субботу будут принимать вторсырье на благотворительность

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-04T16:39:01+03:00

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В эту субботу, 5 октября, в Самаре пройдет традиционная акция по сбору вторсырья. Напомним, каждую первую субботу месяца с 10.00 до 14.00 волонтеры некоммерческого проекта «Вторсырье на благотворительность» принимают у самарцев макулатуру, стекло, металл и различные виды пластика, а также одежду и продукты для нуждающихся. Вырученные от сдачи вторсырья деньги передают самарским общественным благотворительным организациям. Традиционно мусор собирают на нескольких точках – на перекрестке ул.Осипенко\пр.Ленина, около парка Гагарина, у сквера Высоцкого, на пересечении Московского шоссе и ул.Димитрова, в прошлом месяце добавилась еще одна точка – около парка Дружбы. Однако в этом месяце ситуация изменилась – организаторы не смогли найти волонтеров, которые смогли бы принимать вторсырье около сквера Высоцкого. Работа точки оказалась под угрозой, но на помощь пришли сотрудники Музея модерна.

- Друзья, стремительность принятия важных решений иногда удивляют даже нас самих. Мы уже сообщили вам, что, в связи с отсутствием волонтеров на сквере Высоцкого, работа точки под угрозой. Однако выход есть всегда. Нам повезло, и на помощь нам пришли сотрудники Музея Модерна, предложившие организовать точку сбора сырья на своей территории и привлечь волонтеров, - написали организаторы в соцсетях. - Таким образом, ВМЕСТО СКВЕРА ВЫСОЦКОГО прием сырья состоится на территории музея по адресу ул. Красноармейская, 15. Всех пришедших ждут бонусы в виде скидки на посещение музея.

На прошлой, сентябрьской акции волонтеры приняли у самарцев 2138 кг макулатуры, 883 кг разного пластика (ПЭТ, 02/HDPE, твердого и мягкого пластика 04/LDPE и 05/PP, пенопласта, стрейч- и пузырчатой пленки, ПВХ), 293 кг металла и 2501 кг стекла. Что можно, а что нельзя приносить на акцию – можно узнать в группе проекта в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU