2019-10-04T18:40:28+03:00
Общество

Эксперты назвали Самарскую область одним из возможных лидеров медицинского въездного туризма в РФ

Специалисты считают, что регион обладает большой привлекательностью для иностранных туристов
Илона МАЙСКАЯ
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Самарская область может стать одним из лидеров медицинского туризма в РоссииСамарская область может стать одним из лидеров медицинского туризма в РоссииФото: Александр ГЛУЗ
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В Самаре эксперты обсудили перспективы развития медицинского туризма в России. Панельные дискуссии прошли в рамках международного экономического форума "Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль".

В ходе встречи эксперты отметили, что Самарская область входит в топ-10 регионов РФ по привлекательности для иностранных пациентов. Только в 2018 году медучреждения губернии оказали помощь более 1,6 тысячам иностранцев из 30 стран мира. При этом большая часть из них (80%) приехала из Казахстана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана.

- Самарская область охватывает все три вида мотивации, которые заставляют иностранного пациента выезжать за пределы родного региона. Во-первых, это экономия, во-вторых, это высокие технологии оказания медицинской помощи. И третья причина – это правовые разрывы, когда услуга в той или иной стране может быть не разрешена. К примеру, это экстракорпоральное оплодотворение, - заявил в ходе дискуссии президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев.

По словам замминистра здравоохранения региона Сергея Вдовенко, эксперты, которые приняли участие в мероприятии, считают, что у Самарской области есть все, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в РФ. В частности, это сформированный медицинский кластер, который объединяет как государственные, так и частные учреждения. Также у региона есть практический и научный потенциал и хорошая логистика - современный аэропорт, которые обслуживает прямые международные рейсы. Чиновник отметил, что Самарская область намерена и дальше развивать свой потенциал и делать все возможное, чтобы увеличить количество иностранных пациентов, которые смогут получать здесь плановую медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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