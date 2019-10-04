Фельдшера сызранской больницы будут судить за то, что провела предрейсовый осмотр водителя только на бумаге

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-04T19:10:24+03:00

Женщина может сесть на два года за свой обман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом фельдшер медицинского пункта сызранской железнодорожной больницы. Женщину обвиняют в служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

- Фельдшер должна была проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры работников железнодорожной организации. Однако, желая облегчить себе трудовой процесс, она в марте и апреле 2019 года внесла ложные сведения в путевой лист одного из водителей. Она написала, что он прошел предрейсовый осмотр, но на самом деле его не проводила, - рассказали правоохранители.

Недавно стражи порядка завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летней женщины и направили его на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Самары. Медработнице грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU