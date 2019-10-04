2019-10-04T20:03:04+03:00
Происшествия

В Самаре начинающего «торговца смертью» отправили на исправление в колонию строгого режима

Молодой человек проведет за решеткой 7 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодого человека отправили за решетку за попытку сбыть наркотикиМолодого человека отправили за решетку за попытку сбыть наркотикиФото: Архив "КП"
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор 23-летнему уроженцу села Липовка Оренбургской области. Молодого человека признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- Установлено, что в январе 2018 года парень через интернет вступил в сговор с неустановленными лицами. Согласно отведенной ему роли, он должен был забирать наркотики из закладок, расфасовывать их, а затем распространять на территории Самары, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Молодого человека задержали в конце прошлого года. При нем правоохранители нашли смесь, которая содержала почти 100 г вещества - производного N-метилэфедрона. Вина начинающего «торговца смертью» была полностью доказана. Суд назначил молодому человеку 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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