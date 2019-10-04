На международном форуме в Самарской области обсудили перспективы развития экспорта продукции АПК

СЕГОДНЯ 20:47 2019-10-04T20:47:10+03:00

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В Самаре завершилась деловая программа форума "Волжский инвестиционный саммит". Во второй день работы мероприятия эксперты обсудили тему международной кооперации и экспорта, которые являются одним из национальных проектов России. Согласно указу президента, объем экспорта в сфере агропромышленного комплекса к 2024 году должен серьезно увеличиться и достичь 45 млрд рублей. Работа в этом направлении идет, и не последнюю роль в ней играет Самарская область.

- Те цифры выполнения указа, которые мы видим сейчас, более чем оптимистичны. Это касается в первую очередь Самарской области. По итогам первого полугодия 2019 года рост по АПК составил 32%. Это очень хороший показатель, и мы видим в этом определенную заслугу нашего регионального подразделения Российского экспортного центра, - подчеркнул руководитель проекта по поддержке экспорта АПК Российского экспортного центра Денис Казанников.

Отметим, что сейчас в Самарской области работают более 200 компаний с иностранным участием. Больше всего совместных предприятий в автомобильной промышленности и сфере недвижимости, затем идут химическая промышленность, металлургия и нефтедобыча. Также в регионе постоянно увеличивается число предприятий, которые работают в пищевой промышленности по стандартам Халяль, что дает дополнительные возможности для экспорта.

В субботу, 5 октября, форум завершит свою работу в Самаре. Финальным его событием станет гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов» на площади Куйбышева, где собираются устроить битву пловов и приготовить самую длинную шаурму.

ИСТОЧНИК KP.RU