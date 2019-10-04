2019-10-04T21:25:28+03:00
Общество

Установят новые лавочки и спортоборудование: в Самаре реконструируют сквер «Детский»

Администрация Промышленного района готова заплатить за работы почти 3 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сквер приведут в порядок до конца этой осениСквер приведут в порядок до конца этой осениФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре реконструируют сквер «Детский», который находится в границах домов № 102, 104 по улице Победы и домов № 3, 5 по Театральному проезду. Сейчас администрация Промышленного района ищет подрядчика для выполнения работ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- В сквере необходимо обновить пешеходные дорожки и тротуары, уложить резиновое покрытие на детской площадке, установить новые лавочки и урны, а также гандбольные ворота, волейбольную сетку, мини-кольца для баскетбола и спортивный комплекс, - говорится в техзадании.

Победителя электронного аукциона определят 16 октября. За реконструкцию сквера ему обещают заплатить 2,9 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить все работы до 29 ноября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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