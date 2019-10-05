2019-10-05T09:04:19+03:00
Общество

Самарская область попала в тройку лидеров по числу личных банкротов

С начала 2019 года в регионе признали себя банкротами 2054 человека
Анастасия ФИЛАТОВА
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По числу банкротов Самарскую область обогнали только Москва и Московская областьПо числу банкротов Самарскую область обогнали только Москва и Московская областьФото: pixabay.com
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Самарская область стала одним из лидеров рейтинга по банкротству граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, за 9 месяцев 2019 года. В этом году в регионе были зарегистрированы 2054 новых банкрота. Об этом сообщает сайт Федресурс.

С таким результатом Самарская область заняла третье место в рейтинге российских регионов. Первое досталось Москве. Там число банкротов в этом году составило 3510 человек. На второй строчке расположилась Московская область. Там признали себя банкротами 2849 человек.

Отметим, что по числу новых банкротов на 100 тысяч населения 63 регион тоже показал высокий результат - 65. Больше только в Калмыкии - 80, Пензенской области - 75 и Волгоградской области - 67. При этом в целом по России это число составляет 32 человека на 100 тысяч населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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