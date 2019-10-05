На трассе под Самарой молодой человек на Chevrolet Cruze кувыркнулся в кювет и попал в больницу

СЕГОДНЯ 10:04 2019-10-05T10:04:26+03:00

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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в пятницу, 4 октября, на 135 км трассы Самара - Бугуруслан. Там примерно в 16:10 улетел в кювет автомобиль Chevrolet Cruze.

- за рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Вследствие этого автомобилист съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося молодой человек получил перелом ноги. Его увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU