2019-10-05T10:04:26+03:00
Происшествия

На трассе под Самарой молодой человек на Chevrolet Cruze кувыркнулся в кювет и попал в больницу

Автомобилист не справился с управлением, превысив скорость
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель иномарки сломал в ДТП ногуВодитель иномарки сломал в ДТП ногуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в пятницу, 4 октября, на 135 км трассы Самара - Бугуруслан. Там примерно в 16:10 улетел в кювет автомобиль Chevrolet Cruze.

- за рулем иномарки находился 27-летний молодой человек. Он, двигаясь со стороны Самары в направлении Бугуруслана, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Вследствие этого автомобилист съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося молодой человек получил перелом ноги. Его увезли в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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