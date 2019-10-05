2019-10-05T12:07:40+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель легковушки уронил столб возле ж/д путей и ушел

Опора могла легко раздавить машину, но ее удержали провода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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В Самарской области произошло загадочное ДТП. Утром в субботу, 5 октября, жители Кинеля заметили возле железнодорожных путей инсталляцию "машина напала на столб". Водителя, предположительно, автомобиля Lada Kalina, который почему-то не заметил столб в чистом поле, рядом не оказалось.

- Машина врезалась в столб около железнодорожных путей в Кинеле. Номеров на ней нет. Водитель скрылся, - сообщили в соцсетях очевидцы.

К слову, опора после встречи с легковушкой не устояла. Она завалилась на бок и, если бы ее не удержали провода, то легко могла бы раздавить машину. Что именно произошло и куда подевался автомобилист, предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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