Самарскую область назвали одним из лидеров по повышению производительности труда на предприятиях

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-05T12:36:57+03:00

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Самарская область вошла в число лидеров по реализации национального проекта по повышению производительности труда на средних и крупных предприятиях, который запустил президент Владимир Путин. Такую высокую оценку 63 регион получил наряду с Белгородской областью, Пермским краем, Татарстаном и Нижегородской областью. Об этом на форуме "День промышленности Ярославской области" заявил замминистра экономического развития России Петр Засельский.

Предприятия Самарской области, которая стала одним из шести пилотных регионов нацпроекта, первыми начали внедрять принципы бережливого производства. Этот процесс проходит под руководством экспертов АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК). На данный момент в этом проекте участвуют 46 предприятий региона. Планируется, что до конца 2019 года это число увеличится до 55, а к концу 2024 года - до 250.

По словам руководителя проекта ФЦК Константина Пашутина, все самарские предприятия, которые уже участвуют в нацпроекте, успешно внедрили системы бережливого производства, выполнили поставленные задачи и теперь занимаются расширением своих проектов. Необходимую подготовку специалисты предприятий для этого прошли.

ИСТОЧНИК KP.RU