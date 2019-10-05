2019-10-05T14:36:07+03:00
Происшествия

Решили покататься: в Самарской области двое парней угнали у друга машину, пока тот спал

О том, что его автомобиль похитили, молодой человек узнал от полицейских
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автоугонщиков выдали выключенные фарыАвтоугонщиков выдали выключенные фарыФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области инспекторы ДПС задержали автоугонщиков. Преступников удалось поймать благодаря выключенным фарам.

- Полицейские заметили автомобиль ВАЗ-211340, который ехал с нарушением ПДД, в центре села Кинель-Черкассы. Они попытались его остановить, но водитель проигнорировал их требование. Через некоторое время машину удалось остановить на окраине села, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сразу поймать злоумышленников у полицейских не вышло - те бросили машину и сбежали. Нашли угонщиков дома у одного из них. Предполагаемыми преступниками оказались ранее не судимые местные жители 18-ти и 19-ти лет. Молодые люди признались, что угнали машину у друга, пока тот спал. Они просто захотели покататься. К слову, о похищении машины владелец узнал только утром от правоохранителей. В отношении парней возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения". Им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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