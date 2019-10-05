2019-10-05T15:43:02+03:00
Общество

Мечтать не вредно: жители Самарской области рассказали, какая зарплата сделает их счастливее

Исследование показало, что за последний год самарцы немного поумерили свои денежные аппетиты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителям Самары для полного счастья нужно всего 170 тысяч рублей в месяцЖителям Самары для полного счастья нужно всего 170 тысяч рублей в месяцФото: Мария ЛЕНЦ
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Стало известно, какая ежемесячная зарплата может сделать жителей Самарской области счастливее. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuprJob, жители Самары согласны получать 170 тысяч рублей в месяц, чтобы не грустить, а вот тольяттинцы будут рады и 160 тысячам рублей.

Исследование показало, что в 2019 году жители 63 региона немного умерили свои денежные аппетиты. К примеру, в прошлом году самарцы видели свое счастье в зарплате в 173 тысячи рублей, а жители Автограда хотели получать не меньше 167 тысяч рублей, чтобы хоть как-то поддерживать свой положительный настрой. Между тем, по данным Росстата, среднемесячная зарплата в Самарской области составляет около 35 тысяч рублей.

Отметим, что больше всего для счастья нужно жителям Москвы - 212 тысяч рублей в месяц, затем идут Владивосток - 205 тысяч рублей в месяц и Ростов-на-Дону - 200 тысяч рублей в месяц. Скромнее всего в своих желаниях жители Кирова - 120 тысяч рублей в месяц и Оренбурга - 115 тысяч рублей в месяц. При этом, как отмечают исследователи, мужчинам для счастья требуется денег больше, чем женщинам. Представители сильного пола хотят ежемесячно получать для своего душевного равновесия хотя бы 181 тысячу рублей, а дамы - 138 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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