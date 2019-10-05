Мечтать не вредно: жители Самарской области рассказали, какая зарплата сделает их счастливее
Стало известно, какая ежемесячная зарплата может сделать жителей Самарской области счастливее. Как выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuprJob, жители Самары согласны получать 170 тысяч рублей в месяц, чтобы не грустить, а вот тольяттинцы будут рады и 160 тысячам рублей.
Исследование показало, что в 2019 году жители 63 региона немного умерили свои денежные аппетиты. К примеру, в прошлом году самарцы видели свое счастье в зарплате в 173 тысячи рублей, а жители Автограда хотели получать не меньше 167 тысяч рублей, чтобы хоть как-то поддерживать свой положительный настрой. Между тем, по данным Росстата, среднемесячная зарплата в Самарской области составляет около 35 тысяч рублей.
Отметим, что больше всего для счастья нужно жителям Москвы - 212 тысяч рублей в месяц, затем идут Владивосток - 205 тысяч рублей в месяц и Ростов-на-Дону - 200 тысяч рублей в месяц. Скромнее всего в своих желаниях жители Кирова - 120 тысяч рублей в месяц и Оренбурга - 115 тысяч рублей в месяц. При этом, как отмечают исследователи, мужчинам для счастья требуется денег больше, чем женщинам. Представители сильного пола хотят ежемесячно получать для своего душевного равновесия хотя бы 181 тысячу рублей, а дамы - 138 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU