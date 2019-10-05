2019-10-05T16:40:45+03:00
Общество

Солисты Большого и Мариинского театров выступят на фестивале русской музыки в Самаре

Фестиваль имени Дмитрия Шостаковича пройдет в областной столице с 6 по 11 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фестиваль имени знаменитого композитора пройдет в филармонии и Публичной библиотеке СамарыФестиваль имени знаменитого композитора пройдет в филармонии и Публичной библиотеке СамарыФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В Самаре с 6 по 11 октября пройдет фестиваль русской музыки имени знаменитого композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В воскресенье, 6 октября, на сцене Самарской государственной филармонии состоится концерт с участием солистов Большого и Мариинского театров, "Новой Аперы" и "Геликона", а также местных артистов. В понедельник, 7 октября, в филармонии пройдет уже другой концерт. Перед зрителями выступят студенты ведущих музыкальных учебных заведений страны и выпускников школ искусств Самары.

С 7 по 10 октября в Публичной библиотеке на улице Куйбышева пройдет лектории "Говорим о Шостаковиче". В четверг, 10 октября, в 12:00 музыковед, заведующий архивом нотной библиотеки Большого театра Борис Моисей расскажет о первых исполнениях "Ленинградской" мелодии на основе рукописных нот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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