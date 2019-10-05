2019-10-05T20:41:11+03:00
Спорт

Самарский ХК ЦСК ВВС уступил «Челмету» в серии буллитов

Матч завершился со счетом 1:2
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В субботу, 5 октября, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались местный ХК ЦСК ВВС и «Челмет» из Челябинска. К сожалению, самарцам не удалось обыграть гостей.

Счет в матче открыли хоккеисты «Челмета». На 16 минуте шайбу в ворота ЦСК ВВС отправил Александр Кирпичников. Отыграться «летчикам» удалось только во втором периоде. На 28 минуте отличился Алексей Пузанов. В третьем периоде ни одна из команд забить не смогла. Судьба матча решилась в серии буллитов. Удача оказалась на стороне «Челмета». В итоге матч завершился со счетом 1:2.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет 11 октября. «Летчикам» предстоит встретиться с «Рубином» из Тюмени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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