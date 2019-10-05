2019-10-05T21:50:49+03:00
Общество

Растянулась на 24 метра: в Самаре на площади Куйбышева приготовили шаурму народов мира

Гигантское восточное блюдо готовили несколько десятков поваров [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Желающих попробовать гигантскую шаурму было очень многоЖелающих попробовать гигантскую шаурму было очень многоФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В субботу, 5 октября, в Самаре прошел финал Всемирного дня Халяль. Масштабное событие завершилось на площади Куйбышева гастрономическим фестивалем "Ярмарка вкусов - Чайхона 2019". Гостей праздника, где собрались представители 21 страны, удивляли не только национальными нарядами, музыкой и блюдами, но еще и большим съедобным сюрпризом. На главной площади города десятки поваров приготовили огромную шаурму.

- Блюдо получило название "Шаурма народов мира". Его длина составила 24 метра, - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

По словам горожан, желающих попробовать самую длинную в Поволжье шаурму оказалось очень много. Протолкнуться к столу с блюдом было очень непросто.

Отметим, что для Самары - эта шаурма стала рекордно большой, но обойти результат труда поваров из Москвы она не смогла. В конце августа этого года в столице приготовили шаурму длиной 100 метров - это самый последний зарегистрированный рекорд страны и мира.

В Самаре приготовили огромную шаурму длиной 24 метра. Кульминация праздника еды - приготовление самой длинной шаурмы, получившей название Шаурма дружбы народов Длина готового блюда - 24 метра! https://t.co/2xuYMDP2ua

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появились фото с места смертельного ДТП под Самарой, где "Нива" столкнулась с двумя грузовиками
Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»
Холода близко, а он не улетает: самарцы переживают за одинокого лебедя на обмелевшем озере
Самарский ХК ЦСК ВВС уступил «Челмету» в серии буллитов
На трассе под Самарой легковушка врезалась в "КамАЗ" и отлетела в другой грузовик: погибли три человека
В Самаре молодой человек катался по Московскому шоссе на капоте легковушки
Жителей Самарской области ждет теплое и ветреное воскресенье
Солисты Большого и Мариинского театров выступят на фестивале русской музыки в Самаре
Мечтать не вредно: жители Самарской области рассказали, какая зарплата сделает их счастливее
Решили покататься: в Самарской области двое парней угнали у друга машину, пока тот спал
Побывали более 20 тысяч человек: фестиваль «Чайхона 2019» в Самаре вошел в топ-3 самых интересных мест для посещения в России
Научат рисовать и играть на инструментах: в Крутых Ключах открылась детская школа искусств
Самарскую область назвали одним из лидеров по повышению производительности труда на предприятиях
В Самарской области водитель легковушки уронил столб возле ж/д путей и ушел
Отбросила клюку и пошла в пляс: в Самаре бабушка устроила зажигательные танцы на площади Куйбышева
На трассе под Самарой молодой человек на Chevrolet Cruze кувыркнулся в кювет и попал в больницу
Самарская область попала в тройку лидеров по числу личных банкротов
Пожар в Тольятти на Кутузова: при тушении частного дома найдены тела четырех человек
Появился фоторобот мошенника, который похитил деньги у 92-летней пенсионерки в Самарской области
Установят новые лавочки и спортоборудование: в Самаре реконструируют сквер «Детский»
На международном форуме в Самарской области обсудили перспективы развития экспорта продукции АПК