Растянулась на 24 метра: в Самаре на площади Куйбышева приготовили шаурму народов мира
В субботу, 5 октября, в Самаре прошел финал Всемирного дня Халяль. Масштабное событие завершилось на площади Куйбышева гастрономическим фестивалем "Ярмарка вкусов - Чайхона 2019". Гостей праздника, где собрались представители 21 страны, удивляли не только национальными нарядами, музыкой и блюдами, но еще и большим съедобным сюрпризом. На главной площади города десятки поваров приготовили огромную шаурму.
- Блюдо получило название "Шаурма народов мира". Его длина составила 24 метра, - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
По словам горожан, желающих попробовать самую длинную в Поволжье шаурму оказалось очень много. Протолкнуться к столу с блюдом было очень непросто.
Отметим, что для Самары - эта шаурма стала рекордно большой, но обойти результат труда поваров из Москвы она не смогла. В конце августа этого года в столице приготовили шаурму длиной 100 метров - это самый последний зарегистрированный рекорд страны и мира.
В Самаре приготовили огромную шаурму длиной 24 метра. Кульминация праздника еды - приготовление самой длинной шаурмы, получившей название Шаурма дружбы народов Длина готового блюда - 24 метра! https://t.co/2xuYMDP2ua
ИСТОЧНИК KP.RU