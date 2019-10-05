Растянулась на 24 метра: в Самаре на площади Куйбышева приготовили шаурму народов мира

СЕГОДНЯ 21:50 2019-10-05T21:50:49+03:00

Желающих попробовать гигантскую шаурму было очень много Фото: Скриншот с видео

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В субботу, 5 октября, в Самаре прошел финал Всемирного дня Халяль. Масштабное событие завершилось на площади Куйбышева гастрономическим фестивалем "Ярмарка вкусов - Чайхона 2019". Гостей праздника, где собрались представители 21 страны, удивляли не только национальными нарядами, музыкой и блюдами, но еще и большим съедобным сюрпризом. На главной площади города десятки поваров приготовили огромную шаурму.

- Блюдо получило название "Шаурма народов мира". Его длина составила 24 метра, - сообщил в твиттере департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

По словам горожан, желающих попробовать самую длинную в Поволжье шаурму оказалось очень много. Протолкнуться к столу с блюдом было очень непросто.

Отметим, что для Самары - эта шаурма стала рекордно большой, но обойти результат труда поваров из Москвы она не смогла. В конце августа этого года в столице приготовили шаурму длиной 100 метров - это самый последний зарегистрированный рекорд страны и мира.

В Самаре приготовили огромную шаурму длиной 24 метра. Кульминация праздника еды - приготовление самой длинной шаурмы, получившей название Шаурма дружбы народов Длина готового блюда - 24 метра! https://t.co/2xuYMDP2ua

ИСТОЧНИК KP.RU