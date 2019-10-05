Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»
Нападающий «Крыльев Советов» и лидер гонки бомбардиров Российской премьер-лиги Александр Соболев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Сделал это нападающий самарцев в эфире телеканала «Матч. Премьер».
- Да я уже визу делаю, - пошутил Соболев. – Думаю, это желтая пресса. Такого не может быть.
Напомним, в 12 матчах с начала сезона РПЛ форвард «КС» забил 10 голов. Два из них – в сегодняшнем матче против «Сочи». У преследующего Соболева форварда «Ростова» Элдора Шомуродова 9 голов, но свой матч южане в этом туре еще не сыграли.
Следующая игра «Крыльев» пройдет 20 октября на стадионе «Газовик» против «Оренбурга».
ИСТОЧНИК KP.RU