Александр Соболев об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я уже визу делаю. Такого не может быть»

СЕГОДНЯ 21:52 2019-10-05T21:52:46+03:00

В 12 матчах с начала сезона РПЛ форвард «КС» забил 10 голов. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Форвард «Крыльев Советов» и лидер гонки бомбардиров РПЛ прокомментировал слухи об интересе со стороны «МЮ»

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Нападающий «Крыльев Советов» и лидер гонки бомбардиров Российской премьер-лиги Александр Соболев прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед». Сделал это нападающий самарцев в эфире телеканала «Матч. Премьер».

- Да я уже визу делаю, - пошутил Соболев. – Думаю, это желтая пресса. Такого не может быть.

Напомним, в 12 матчах с начала сезона РПЛ форвард «КС» забил 10 голов. Два из них – в сегодняшнем матче против «Сочи». У преследующего Соболева форварда «Ростова» Элдора Шомуродова 9 голов, но свой матч южане в этом туре еще не сыграли.

Следующая игра «Крыльев» пройдет 20 октября на стадионе «Газовик» против «Оренбурга».

ИСТОЧНИК KP.RU