«Страшно, но выглядит красиво»: в тольяттинском лесу эффектно горела трава

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-06T09:10:16+03:00

Хоть кадры оттуда и пугающе, однако пожарные быстро локализовали огонь [ВИДЕО]

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Ночью с субботы на воскресенье жители Тольятти могли наблюдать огненное зарево в районе Портпоселка, где находится зеленая зона города. Как оказалось, там горела трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.

- Горела трава, угрозы населенным пунктам не было, - подчеркнули в ведомстве. – На месте работали 13 единиц техники. Уже в 2:05 пожар был локализован.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Лесной пожар в Тольятти.

ИСТОЧНИК KP.RU