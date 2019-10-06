«Страшно, но выглядит красиво»: в тольяттинском лесу эффектно горела трава
Хоть кадры оттуда и пугающе, однако пожарные быстро локализовали огонь [ВИДЕО]
ГУ МЧС РФ по Самарской области
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Ночью с субботы на воскресенье жители Тольятти могли наблюдать огненное зарево в районе Портпоселка, где находится зеленая зона города. Как оказалось, там горела трава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Самарской области.
- Горела трава, угрозы населенным пунктам не было, - подчеркнули в ведомстве. – На месте работали 13 единиц техники. Уже в 2:05 пожар был локализован.
Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Лесной пожар в Тольятти.
ИСТОЧНИК KP.RU