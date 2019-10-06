2019-10-06T13:06:58+03:00
Происшествия

В Самарской области утонул восьмилетний школьник

Трагедия произошла из-за кроссовка
Кирилл КАРИМОВ
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В субботу, 5 октября, в селе Тимашево Кинель-Черкасского района Самарской области утонул ребенок. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

- По словам очевидцев мальчики играли на берегу реки Кинель и у одного из них кроссовок упал в воду, - говорят спасатели. - Мальчик потянулся за ним и упал в реку. Сильное течение и холодная вода стали причиной утопления ребёнка.

В 15:15 водолазный отряд спасателей приступил к поисковым работам на месте происшествия. В 18:10 тело утонувшего ребёнка подняли с глубины 3 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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