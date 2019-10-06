2019-10-06T15:00:26+03:00
Происшествия

Молодой водитель в Тольятти сбил беспечного пешехода

Последний оказался в больнице в тяжелом состоянии
Кирилл КАРИМОВ
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Машине тоже досталосьМашине тоже досталосьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Утром в субботу, 5 октября, на улице Борковской в Тольятти произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

- За рулем «Калины», которая ехала со стороны Южного шоссе в направлении Дзержинского, был 21-летний водитель, - рассказали в ведомстве. - У дома № 82 на улице Борковской 26-летний мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате пешеход был сбит. С тяжелыми травмами он был госпитализирован в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия для принятия процессуального решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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