Начало рабочей недели в Самаре выдастся ненастным

СЕГОДНЯ 16:56 2019-10-06T16:56:31+03:00

Впрочем, пока в регионе тепло

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С вечера воскресенья, 6 октября, до 19:00 понедельника, 7 октября, на территории Самарской области местами пройдут дожди, а порывы ветра будут достигать 20 м/с. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

В МЧС предупреждают самарцев, что при ненастье погоде на улице стоит обходить стороной ЛЭП, провода которых может оборвать ветром, сухие деревья, которые могут упасть, а также держаться подальше от стен домов.

Зато в Самаре и области пока сохраняется тепло. В ночь на понедельник прогнозируется температура воздуха от +8 до +13 градусов, а днем в понедельник до +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU