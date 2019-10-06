2019-10-06T18:43:31+03:00
Происшествия

В Самаре на борьбу с горящей травой отправлено более 30 пожарных

Возгорание зафиксировано на Красной Глинке
Кирилл КАРИМОВ
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Угрозы людям нетУгрозы людям нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Днем в воскресенье, 6 октября, в Красноглинском районе Самары загорелась сухая трава. Об этом сообщают очевидцы.

- Очаг был зафиксирован у улицы Сочинской, - рассказали в ГУ МЧС РФ по Самарской области. – Там горели порубочные остатки и сухая трава. Огонь охватил площадь 100 кв. м, но из-за сильного ветра быстро распространился на площадь 600 кв. м. В связи с этим к месту были направлены дополнительные силы и средства.

ЧП обошлось без пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Сейчас пожар тушат 34 человека с применением 8 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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