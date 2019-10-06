В Тольятти за сутки произошел второй лесной пожар

6 Окт. 21:24 2019-10-06T22:15:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночной пожар лесополосы в районе Портпоселка в Тольятти получил свое продолжение, но уже в Центральном районе города. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о низовом лесном пожаре поступило 18:40, - говорят в ведомстве. - Горел лес в 15 квартале Тольяттинского городского лесничества, в Центральном районе города. На месте работали 75 человек, которые тушили огонь при помощи 15 единиц техники.

Огонь на 3 га был локализован в 19:16. Сейчас продолжается проливка и ликвидация отдельных очагов возгорания, окарауливание территории. О причинах второго за сутки возгорания не сообщается, но, возможно, это поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU