2019-10-07T08:16:59+03:00
Происшествия

В Тольятти уголовник посреди ночи хотел взорвать дом

К счастью, мужчина так и не воплотил в жизнь свою угрозу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители проверили дом, но ничего опасного в нем не нашлиПравоохранители проверили дом, но ничего опасного в нем не нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно один из жителей Тольятти посреди ночи переполошил весь дом. Он вдруг решил, что хочет взорвать его. При этом мужчина оповестил о своем намерении полицию.

- Сообщение о готовящемся террористическом акте в многоквартирном доме поступило в дежурную часть ночью 1 октября. На место незамедлительно выехали оперативные службы. Проверка показала, что ничего опасного в доме нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по самарской области.

Полицейские выяснили, кто звонил, и задержали его. Телефонным террористом оказался 57-летний местный житель, который ранее был судим за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Мужчине грозит крупный штраф или более тяжкое наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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