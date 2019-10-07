Куда звонить по проблемам с отоплением в Самаре: список телефонов горячей линии

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-07T08:34:41+03:00

Горячая линия по вопросам отопления начнет работать с 7 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы смогут звонить с жалобами в департамент городского хозяйства и экологии и в районный администрации

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С понедельника, 7 октября, в Самаре начнет работать горячая линия по поводу проблем с отоплением. Жители города смогут задать интересующие их вопросы или подать жалобу в департамент городского хозяйства и экологии и в районные администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Горячая линия департамента городского хозяйства и экологии:

- 337-90-16 – с 08:30 до 17:30 (в рабочее время; пятница – до 16:30);

- 266-54-54 – круглосуточно.

Телефоны горячей линии районов Самары:

- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 339-01-53 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-01-50 (круглосуточно);

- Кировский район: оперативный дежурный района – 995-05-26 (круглосуточно);

- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 950-49-66, 950-22-87 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни); оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);

- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 339-27-60 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);

- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 337-02-57, 335-45-17 (с 08:30 до 17:30 понедельник - четверг, с 08:30 до 16:00 пятница - воскресенье); оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);

- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству (995-40-27 - с 08:30 до 17:30 в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);

- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 333-54-18 (с 08:30 до 17:30 понедельник - четверг, с 08:30 до 16:30 в пятницу); оперативный дежурный района – 333-39-53 (круглосуточно);

- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 262-03-81 (с 08:30 до 17:30 понедельник - четверг, с 08:30 до 16:00 в пятницу); оперативный дежурный района – 262-46-21 (круглосуточно);

- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству – 330-68-32 (с 08:30 до 17:30 в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба – 330-05-54 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU