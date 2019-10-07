Нашли кишечную палочку: в Самаре из-за антисанитарии закрыли кафе
В Самаре приставы опечатали входные двери одного из кафе на улице Георгия Димитрова. Дело в том, что его владелец нарушил санитарно-эпидемиологические требования.
- В кафе с нарушениями принимали продовольственное сырье и продукты, не соблюдались правила личной гигиены и режим обработки инвентаря. Это привело к появлению бактерий группы кишечной палочки. Также на кухне заведения не было отдельного стола и разделочного инвентаря для сырой птицы, а еще бактерицидной лампы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
В связи с этим суд принял решение приостановить работу общепита на 14 суток. За это время владелец кафе должен устранить все выявленные нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU