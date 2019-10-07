Нашли кишечную палочку: в Самаре из-за антисанитарии закрыли кафе

СЕГОДНЯ 09:11 2019-10-07T12:28:13+03:00

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В Самаре приставы опечатали входные двери одного из кафе на улице Георгия Димитрова. Дело в том, что его владелец нарушил санитарно-эпидемиологические требования.

- В кафе с нарушениями принимали продовольственное сырье и продукты, не соблюдались правила личной гигиены и режим обработки инвентаря. Это привело к появлению бактерий группы кишечной палочки. Также на кухне заведения не было отдельного стола и разделочного инвентаря для сырой птицы, а еще бактерицидной лампы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В связи с этим суд принял решение приостановить работу общепита на 14 суток. За это время владелец кафе должен устранить все выявленные нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU