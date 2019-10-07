Самарские фигуристы Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев заняли третье место на этапе Гран-при в Италии

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-07T09:35:24+03:00

Пара по итогам двух соревновательных дней набрала 148,71 балла

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В Италии прошел этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019/20. В нем принимала участие пара из Самарской области — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.

- Танцевальная пара из Самарской области, которая дебютировала в серии Гран-при, заняла третье место, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

Произвольный прокат Агелины Лазаревой и Максима Прокофьева судьи оценили на 89,23 балла, а после двух соревновательных дней они набрали 148,71 балла.

Отметим, что «золото» соревнований тоже завоевала российская пара — Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов. Они набрали 164,92 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU