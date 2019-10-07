В Самарской области водитель Toyota Land Cruiser опрокинулся в кювет и погиб

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-07T09:47:50+03:00

Водитель внедорожника выехал на обочину и скатился в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 6 октября, на трассе «Обводная Самары — Нур — Спиридоновка» произошла смертельная авария. Там примерно в 18:50 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 с номерами Ульяновской области опрокинулся в кювет.

- За рулем внедорожника находился 51-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны поселка Спиридоновка в направлении Обводной дороги Самары, нарушил правила расположения машины на проезжей части, выехал на правую обочину и съехал в кювет. После этого иномарка перевернулась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося водитель внедорожника получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU