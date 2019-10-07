В Самаре в Мягком кинотеатре покажут театральную постановку «Вишневый сад»
В Самаре в Мягком кинотеатре впервые покажут постановку Льва Додина «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Увидеть ее можно будет 11 октября по адресу: улица Красноармейская, 131 (ТРК «Гудок»).
- Легендарная постановка Льва Додина, получала главную театральную премию страны «Золотая маска» и множество других наград как лучший драматический спектакль. В ролях главные звезды Малого драматического театра - Театра Европы: Ксения Раппопорт (Раневская), Елизавета Боярская (Варя), Данила Козловский (Лопахин), - рассказали в Мягком кинотеатре.
Билеты можно купить на сайте кинотеатра.
ИСТОЧНИК KP.RU