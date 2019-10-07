В Самаре в Мягком кинотеатре покажут театральную постановку «Вишневый сад»

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-07T10:00:20+03:00

Спектакль Льва Додина удостаивался «Золотой маски» и других престижных наград

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В Самаре в Мягком кинотеатре впервые покажут постановку Льва Додина «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Увидеть ее можно будет 11 октября по адресу: улица Красноармейская, 131 (ТРК «Гудок»).

- Легендарная постановка Льва Додина, получала главную театральную премию страны «Золотая маска» и множество других наград как лучший драматический спектакль. В ролях главные звезды Малого драматического театра - Театра Европы: Ксения Раппопорт (Раневская), Елизавета Боярская (Варя), Данила Козловский (Лопахин), - рассказали в Мягком кинотеатре.

Билеты можно купить на сайте кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU