2019-10-07T10:33:42+03:00
Общество

Сразился в шахматы, побывал в школе и пообщался с ветеранами: Евгений Серпер провел депутатскую неделю в Самарской области

Народный избранник посетил несколько значимых событий в регионе и поздравил ветеранов и пожилых людей с их праздниками
Илона МАЙСКАЯ
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Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер провел региональную неделю в Самарской областиДепутат Госдумы РФ Евгений Серпер провел региональную неделю в Самарской области
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Депутат Госдумы РФ Евгений Серпер провел региональную неделю в Самарской области. За время своего визита народный избранник посетил Фестиваль активного долголетия, который устроили в рамках празднования Дня пожилых людей, всероссийские соревнования по шахматам среди сельской молодежи и школу в селе Васильевка, которая в этом году отмечала свой 50-летний юбилей.

Так, Фестиваль активного долголетия прошел в МТЛ Арене, где собралось около 1,5 тысяч ветеранов. Евгений Серпер поздравил пожилых людей с праздником и выразил им свою признательность за их труд и достижения.

Соревнования по шахматам собрали сотни молодых людей со всех уголков страны. Депутат Госдумы РФ не только посмотрел, как проходит турнир, но и сам сразился на шахматной доске.

- Уверен, что эта древняя, но вечно молодая интеллектуальная игра поможет ребятам научиться мыслить смело и нестандартно, а также укрепит их дружбу. Возможно, что для многих из них этот турнир станет стартовой площадкой, началом восхождения к чемпионским вершинам, - отметил Евгений Серпер.

В день учителя, который прошел в субботу, 5 октября, народный избранник побывал в школе села Васильевка Ставропольского района. Он поздравил педагогов и учеников с юбилеем заведения, вручил благодарственные письма и пожелал новых творческих высот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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