2019-10-07T10:39:10+03:00
Спорт

Самарский «Луч-ГТС» уступил клубу «ЛКС» в матче мини-футбольной Высшей лиги

Встреча завершилась со счетом 2:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: МФК "Луч-ГТС".Фото: МФК "Луч-ГТС".
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Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» проиграл в игре 4 тура Высшей лиги (второй в системе дивизионов российского мини-футбола) команда «ЛКС» из Липецка. Матч проходил в спортивном комплексе «Олимп» в Красноглинском районе Самары и завершился со счетом 2:4.

У самарцев отличились Руслан Кутлубаев и Сергей Турзанов. У команды из Липецка голы забили Александр Ролдугин, Роман Адамов, Борис Муратов и Максим Истомин.

Следующий матч «Луч-ГТС» проведет на выезде в Архангельске 19 октября против клуба «Северная Двина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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