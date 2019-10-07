Легковушка превратилась в груду металла: в Самарской области молодой водитель на Mitsubishi врезался в два грузовика

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-07T10:53:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 6 октября, на 108 км 979 м трассы «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград» в Пестравском районе произошло серьезное ДТП. Там около 16 часов столкнулись Mitsubishi Lancer с номерами Саратовской области, фура «Скания» из Санкт-Петербурга и грузовик «КамАЗ».

- За рулем легкового автомобиля находился 21-летний молодой человек. Автомобилист, который получил права только в конце февраля 2019 года, двигался со стороны Пугачева в направлении села Марьевка. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, а потом врезался в попутный «КамАЗ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося легковушка превратилась в груду металла. Водитель выжил чудом. Его госпитализировали в травматологическое отделение. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU