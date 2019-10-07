В Тольятти преступная парочка под покровом ночи стащила резиновые коврики со спортплощадки
В минувшие выходные в одном из дворов Тольятти произошло дерзкое преступление. Двое неизвестных — мужчина и женщина — похитили резиновые коврики со спортивной площадки.
- Все случилось в половину второго ночи 5 октября во дворе дома № 49 на улице Дзержинского. Злоумышленники украли коврики с площадки с тренажерами, которая была установлена в 2016 году на средства городской администрации, - сообщили в соцсетях местные жители, предоставив видео с похитителями.
По словам горожан, эта площадка стояла три года и никто не покушался на нее. Каждый день там занимаются много людей, в том числе и пенсионеры. Теперь кто-то начал по частям растаскивать это популярное среди жителей двора место. Тольяттинцы просят помочь в поиске коварных похитителей и опознать их на видео.
В Тольятти мужчина и женщина похитили резиновое покрытие со спортплощадки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
ИСТОЧНИК KP.RU