2019-10-07T11:21:32+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» обыграл «Уфу-2» 3:1 в матче ПФЛ

Голами у черно-красных отметились Иванников, Малаховский и Соломатин
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В следующем туре «Акрон» ждет тольяттинское дерби – черно-красные сыграют с «Ладой». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).В следующем туре «Акрон» ждет тольяттинское дерби – черно-красные сыграют с «Ладой». Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).
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Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл «Уфу-2» в матче 13 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 3:1.

Счет во встрече на 4-ой минуте дальним ударом открыл Николай Иванников. После уфимцы сумели отыграться, но стараниями Максима Малаховского и Павла Соломатина тольяттинцы вырвали победу.

После 13 туров «Акрон» делит 2-3 места с «Челябинском». Обе команды отстают от лидирующего «КАМАЗа» на 5 очков.

В следующем туре «Акрон» ждет тольяттинское дерби – черно-красные сыграют с «Ладой». Матч пройдет на стадионе «Торпедо» в Тольятти 13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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