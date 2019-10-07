Тольяттинский «Акрон» обыграл «Уфу-2» 3:1 в матче ПФЛ
Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» обыграл «Уфу-2» в матче 13 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Встреча проходила в Жигулевске на стадионе «Кристалл» и завершилась со счетом 3:1.
Счет во встрече на 4-ой минуте дальним ударом открыл Николай Иванников. После уфимцы сумели отыграться, но стараниями Максима Малаховского и Павла Соломатина тольяттинцы вырвали победу.
После 13 туров «Акрон» делит 2-3 места с «Челябинском». Обе команды отстают от лидирующего «КАМАЗа» на 5 очков.
В следующем туре «Акрон» ждет тольяттинское дерби – черно-красные сыграют с «Ладой». Матч пройдет на стадионе «Торпедо» в Тольятти 13 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU