В Самарской области водитель легковушки нарушил ПДД и попал под локомотив

СЕГОДНЯ 11:35 2019-10-07T11:35:13+03:00

К счастью, в ДТП никто не пострадал

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В Самарской области проводится проверка по факту ДТП на железной дороге, которое произошло ночью в воскресенье, 6 октября. Примерно в 2:20 на станции Жигулевское море столкнулись легковой автомобиль и локомотив.

- Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД, что привело к ДТП на железнодорожном переезде. В результате случившегося никто не пострадал. Схода подвижного состава не было, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Как отмечают представители ведомства, на движении пассажирских поездов авария никак не сказалась. Задержек не было.

ИСТОЧНИК KP.RU