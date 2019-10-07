В Самарской области водитель легковушки нарушил ПДД и попал под локомотив
К счастью, в ДТП никто не пострадал
Авария произошла на ж/д переезде на станции Жигулевское мореФото: Архив "КП"
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В Самарской области проводится проверка по факту ДТП на железной дороге, которое произошло ночью в воскресенье, 6 октября. Примерно в 2:20 на станции Жигулевское море столкнулись легковой автомобиль и локомотив.
- Водитель легкового автомобиля нарушил ПДД, что привело к ДТП на железнодорожном переезде. В результате случившегося никто не пострадал. Схода подвижного состава не было, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Как отмечают представители ведомства, на движении пассажирских поездов авария никак не сказалась. Задержек не было.
ИСТОЧНИК KP.RU