На тушение природного пожара возле Красной Глинки направили авиацию

СЕГОДНЯ 12:19 2019-10-07T13:28:46+03:00

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В Самарской области продолжается тушение природного пожара на границе Красноглинского района Самары и Волжского района, который начался еще днем в воскресенье, 6 октября. На место происшествия уже направили дополнительную технику. Такое распоряжение дал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко. Кроме того, на тушение пожара направили авиацию.

- Общая площадь пожара в 57 квартале Самарского лесничества составляет 9,5 Га, пройденная огнем площадь — 9,4 Га. Площадь активного горения сейчас составляет 0,1 Га. Пожар локализован. Из Оренбургской области направлена авиация МЧС России — вертолет Ми-8 с водосливным устройством, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Отметим, что помимо тления сухой травы и валежника в 57 квартале Самарского лесничества, вчера вечером в 23:59 похожий пожар произошел в 1 км от села Калинка Волжского района. На тот момент его площадь составила 2 Га. Локализовать пожар, который в дальнейшем охватил территорию в 10 Га, удалось в понедельник, 7 октября, в 9:59. Сейчас пожарные продолжают ликвидировать отдельные очаги возгорания. Поскольку они находятся в труднодоступных местах, то приходится использовать ранцевые огнетушители. Как отмечают в МЧС, угрозы населенным пунктам нет. Предварительная причина обоих пожаров – неосторожное обращение с огнем.

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ИСТОЧНИК KP.RU