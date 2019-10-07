В Самарской области водитель «Приоры» сбил стоявшую на дороге 15-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-07T12:39:32+03:00

Девушка попала в больницу после наезда машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Было темно и автомобилист не заметил пешехода на проезжей части

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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. На трассе «Кинель-Черкассы — Урал — Кабановка — Богородское» примерно в 21:20 под колеса автомобиля «Лада Приора» угодила 15-летняя девушка.

- 22-летний водитель, двигаясь со стороны села Кабановка в направлении села Богородское, наехал на девушку, которая стояла на правой полосе дороги без цели ее перехода. Светоотражающих элементов на ее одежде не было, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила травму головы. Ее на машине скорой помощи увезли в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU