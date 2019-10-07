Полузащитника «Крыльев Советов» Паула Антона вызвали в сборную Румынии

СЕГОДНЯ 13:07 2019-10-07T13:08:37+03:00

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Вслед за Александром Соболевым вызов в сборную получил еще один игрок «Крыльев Советов». Правда, на этот раз речь идет не о национальной команде России, а о сборной Румынии. Ее состав пополнит полузащитник Паул Антон.

- Паул Антон получил вызов в национальную сборную Румынии на матчи квалификационного раунда чемпионата Европы 2020, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

В эту субботу, 12 октября, сборная Румынии проведет матч в гостях против команды Фарерских островов, а в следующий вторник, 15 октября, румыны на своем поле сыграют со сборной Норвегии.

ИСТОЧНИК KP.RU